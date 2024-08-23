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Тренер «Челси» Мареска — о победе над «Серветтом»: в последние 10 минут игры я волновался

Тренер «Челси» Мареска — о победе над «Серветтом»: в последние 10 минут игры я волновался
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвёл итоги игры раунда плей-офф Лиги конференций со швейцарским «Серветтом».

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Серветт
Женева, Швейцария
1:0 Нкунку – 50'     2:0 Мадуэке – 76'    

«Я немного волновался в последние 10 минут матча. Под занавес игры мы были слишком активны, слишком часто вступали в борьбу. Могли сыграть по-другому. Хорошо, что мы не пропустили, но нам ещё есть чему поучиться», — приводит слова Марески британское онлайн-издание Mirror.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Челси» и «Серветтом» состоялся накануне, 22 августа. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч закончился победой «синих» со счётом 2:0. На 50-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник хозяев Кристофер Нкунку, реализовавший 11-метровый удар. На 76-й минуте нападающий Нони Мадуэке укрепил преимущество «Челси». Его ассистентом выступил полузащитник Энцо Фернандес. Ответная игра между «Челси» и «Серветтом» состоится 29 августа. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Женев» в Швейцарии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.

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