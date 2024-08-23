Экс-форвард «Спартака» Ширко высказался об атаке красно-белых

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко высказался об игре красно-белых в атаке в нынешнем сезоне.

«Сейчас у команды есть хороший контроль мяча, но атака играет по настроению. Если «Спартак» забивает, то всё получается, всё идёт легко. Команда может забить много мячей. В то же время если соперник упирается, то красно-белые не могут его взломать и остаются без голов. Поэтому я бы сказал, что атака играет на эмоциях. Нет такого, что надо взять и дожать соперника», — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.