Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Спартака» Ширко высказался об атаке красно-белых

Экс-форвард «Спартака» Ширко высказался об атаке красно-белых
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко высказался об игре красно-белых в атаке в нынешнем сезоне.

«Сейчас у команды есть хороший контроль мяча, но атака играет по настроению. Если «Спартак» забивает, то всё получается, всё идёт легко. Команда может забить много мячей. В то же время если соперник упирается, то красно-белые не могут его взломать и остаются без голов. Поэтому я бы сказал, что атака играет на эмоциях. Нет такого, что надо взять и дожать соперника», — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.

Материалы по теме
Экс-форвард «Спартака» Ширко: у «Зенита» два равноценных состава, Глушенкова заменят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android