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В ПАОКе отреагировали на слухи о замене главного тренера Рэзвана Луческу на Ивича

В ПАОКе отреагировали на слухи о замене главного тренера Рэзвана Луческу на Ивича
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Вице‑президент греческого ПАОКа Кириакос Кириакос отреагировал на слухи о возможной отставке Рэзвана Луческу с поста главного тренера команды. Ранее в СМИ появились сообщения, что место румынского специалиста займёт экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич.

«Каждое лето мы слышим много глупых предположений, но это ещё более нелепое. Рэзван Луческу — самый успешный тренер в истории ПАОКа, у него впереди ещё три года контракта и много успехов впереди», — приводит слова Кириакоса «Матч ТВ».

Рэзван Луческу дважды в карьере становился главным тренером ПАОКа. Впервые румын возглавлял греческий клуб с лета 2017-го по 2019-й. В июне 2021-го специалист вернулся в клуб. Под руководством 55-летнего тренера ПАОК дважды становился чемпионом Греции и ещё два раза побеждал в Кубке страны.

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