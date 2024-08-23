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Главный тренер «Динамо» Личка назвал опасных игроков «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Личка назвал опасных игроков «Краснодара»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о «Краснодаре», с которым бело-голубые встретятся в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 25 августа. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск.

— Кто из «Краснодара» представляет опасность для «Динамо»?
— Краснодар — очень сильная команда, которая будет мешать другим находиться на вершине турнирной таблицы. У них есть хорошие игроки из Латинской Америки. Сейчас они купили хорошего центрального защитника, есть Оласа, про Кордобу и говорить нечего — лучший нападающий в РПЛ вместе с Тюкавиным и Кассьеррой. Нас ждёт очень сложная игра с командой, которая приедет за победой. Не думаю, что они будут защищать ничью, только три очка, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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