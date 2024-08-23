Марио Чурич назвал цель «Торпедо» в нынешнем сезоне

Хорватский полузащитник московского «Торпедо» Марио Чурич рассказал о цели чёрно-белых на нынешний сезон, а также высказался о том, что команды всё ещё не проигрывала в Мелбет Первой лиге.

— Какие цели у «Торпедо»? Вы сейчас идёте без поражений.

— Для «Торпедо» всегда важна победа. Мы хотим в РПЛ. Это задача на сезон. Хорошо, что не проиграли. Мы сильная команда. Нужно ещё больше работать и набирать как можно больше очков, — приводит слова Чурича «Матч ТВ».

В активе «Торпедо» 12 очков после шести сыгранных туров. Подопечные Олега Кононова располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре автозаводцы встретятся с новороссийским «Черноморцем». Игра пройдёт 25 августа.