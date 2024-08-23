Степашин — о Захаряне: Арсену надо было два годика ещё в «Динамо» поиграть, окрепнуть

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о бывшем полузащитнике бело-голубых, а ныне футболисте «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«У нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, — Захарян. Он травму получил, не очень у него пока складывается. Я вообще тогда считал — но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, — ещё молодой мальчишка — годика два ему надо было поиграть здесь, в «Динамо», окрепнуть физически, психологически стать посильнее. А так, мальчишка ещё, совершенно новая страна, новая среда, новые требования. Но это его решение. Хотя парень талантливый, дай бог ему успехов», — приводит слова Степашина ТАСС.

21-летний атакующий полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.