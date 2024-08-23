«Эвертон» объявил о возвращении 37-летнего Асмира Беговича

Боснийский голкипер Асмир Бегович вновь стал игроком английского «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба. 37-летний вратарь подписал контракт с «ирисками» до лета 2025 года.

«Мы хорошо знаем Асмира по его предыдущей работе в клубе. Его репутацию отличного вратаря подчеркнуло то, что в прошлом сезоне он был первым номером в «Куинз Парк Рейнджерс».

Асмир — профессионал высочайшего класса, и, помимо того, что он станет опытным подстраховщиком для Джордана (Пикфорда), его отношение и самоотдача будут бесценны для наших молодых вратарей, у которых они смогут поучиться. Его возвращение также даёт возможность некоторым из наших молодых вратарей отправиться в аренду и получить ценный опыт для своего развития», — приводит слова спортивного директора Келвина Телуэлла пресс-служба на сайте клуба.

Ранее Бегович также успел поиграть за «Портсмут», «Ипсвич», «Сток Сити», «Челси», «Борнмут», «Карабах» и «Милан».