37-летний Бегович прокомментировал своё возвращение в «Эвертон»

37-летний боснийский голкипер Асмир Бегович прокомментировал своё возвращение в английский «Эвертон». Вратарь выступал в составе «ирисок» с лета 2021 года по 2023-й.

«Я очень рад вернуться. Это было лёгкое решение, когда мне позвонили. До этого я провёл здесь два очень хороших года и установил особые отношения с персоналом и игроками. «Эвертон» накладывает на вас свой отпечаток. Отношения, которые у меня сложились с людьми здесь, то, насколько особенным является клуб, потрясающая фан-база, а также то, что это такой важный последний сезон на «Гудисоне», означает, что это отличное время, чтобы быть в клубе.

Я с нетерпением жду возможности снова поработать с вратарями. Джордан (Пикфорд) — мой друг уже три года и человек, которого я очень уважаю. То, как наша вратарская команда подталкивает друг друга на ежедневной основе, даёт нам возможность проявить себя с лучшей стороны в дни матчей. Я хочу быть лидером, устанавливать стандарты, быть профессионалом каждый день и передавать свой опыт. Не могу дождаться, когда снова стану частью этого процесса и помогу клубу всем, чем смогу», — приводит слова Беговича пресс-служба клуба на официальном сайте.