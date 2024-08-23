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Сборная России по футболу осенью может провести домашний матч с командой из Азии

Сборная России по футболу осенью может провести домашний матч с командой из Азии
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России осенью может сыграть дома с одной из азиатских национальных команд. Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на чемпионат мира — 2026.

«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырёх матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

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