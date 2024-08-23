Экс-игрок «Спартака» Ширко высказался о связке Барко и Угальде

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко высказался о связке аргентинского полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко и коста-риканского форварда Манфреда Угальде.

«Как мне Барко и его связка с Угальде? Я говорил в прошлом сезоне, что Угальде нужно забить и почувствовать уверенность. После этого голы должны пойти, что мы и видим в этом сезоне. Но мне хочется большего, чтобы не только эти ребята забивали, но чтобы команда работала как единый организм. Чтобы забить могли не только нападающие, но и другие», — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.