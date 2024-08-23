Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд в Москве взыскал задолженность с экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии

Суд в Москве взыскал задолженность с экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии
Аудио-версия:
Комментарии

В отношении бывшего капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии вынесено два судебных приказа о взыскании задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд в столице взыскал задолженность с футболиста Георгия Джикии. Мировой судья судебного участка №160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — сказано в опубликованном сообщении.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка: сейчас Джикия нам неинтересен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android