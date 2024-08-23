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Агент Головина сообщил, что полузащитник не сыграет в ближайшем матче «Монако» с «Лионом»

Агент Головина сообщил, что полузащитник не сыграет в ближайшем матче «Монако» с «Лионом»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что футболист не сыграет в ближайшем матче с «Лионом». Российский хавбек восстанавливается после травмы лодыжки.

«Александр восстанавливается по плану медицинского штаба «Монако». Но к игре с «Лионом» Саши не будет. Будем надеяться, что восстановится к игре с «Лансом» 1 сентября», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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