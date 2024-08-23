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«Ювентус» готов заплатить за Санчо € 47 млн — Ди Марцио

«Ювентус» готов заплатить за Санчо € 47 млн — Ди Марцио
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Туринский «Ювентус» всерьёз претендует на подписание вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Итальянский клуб готов выложить за британского вингера порядка € 47 млн, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Согласно сведениям источника, Санчо хочет получать более € 20 млн в год до вычета налогов. Такие финансовые запросы футболиста могут стать проблемой для «Ювентуса».

В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранён от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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