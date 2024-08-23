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«Зенит» объявил об уходе Изидора в «Сандерленд»

«Зенит» объявил об уходе Изидора в «Сандерленд»
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Вильсона Изидора в «Сандерленд». Французский форвард отправился в английский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Напомним, форвард в предыдущем сезоне выступал за петербуржцев на правах аренды из «Локомотива». Между клубами был заключён договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона-2023/2024. Всего в составе сине-бело-голубых Изидор принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Зенит» по итогам пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Сандерленд» выступает в Чемпионшипе.

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