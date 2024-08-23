Экс-игрок московского «Локомотива» подписал контракт с саудовским «Дамаком»

Футболист сборной Гвинеи Франсуа Камано, который известен своими выступлениями за московский «Локомотив» и французский «Бордо», подписал контракт с клубом «Дамак» из высшего дивизиона Саудовской Аравии. О переходе 28-летнего игрока было объявлено в социальных сетях саудовской команды.

Камано перешёл в «Дамак» из «Абхы», которая по итогам минувшего сезона покинула первую по значимости лигу Саудовской Аравии. За прошлый клуб он провёл один сезон, успев сыграть в 34 матчах, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.

Гвинейский вингер покинул российский чемпионат летом прошлого года. В составе железнодорожников Камано сыграл 91 матч во всех турнирах, забив 18 голов и отдав шесть голевых передач.