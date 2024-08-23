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Джанашия: «Локомотив» справился с потерей лидеров и выступает здорово

Джанашия: «Локомотив» справился с потерей лидеров и выступает здорово
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия оценил выступление железнодорожников на старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Справилась ли команда с потерей лидеров? Ещё как справилась! «Локомотив» выступает здорово. Молодые игроки показывают хороший футбол. Главное, чтоб у них хватило сил. Если парням хватит сил на весь чемпионат, они отлично проведут сезон. Но сейчас всё зависит от тренера: как он подготовит команду. Пока всё идёт нормально», — приводит слова Джанашии Metaratings.

Напомним, этим летом из «Локомотива» ушли Максим Глушенков, Вильсон Изидор, Даниил Худяков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме и Артём Дзюба. После пяти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (13 очков).

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