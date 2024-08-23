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Илкай Гюндоган попрощался с «Барселоной»

Илкай Гюндоган попрощался с «Барселоной»
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33-летний немецкий полузащитник Илкай Гюндоган попрощался с «Барселоной». В СМИ сообщается, что футболист вернётся в «Манчестер Сити».

«Дорогие «кулес», спустя всего один год пришло время прощаться. Я приехал сюда, чтобы принять новый, захватывающий вызов, и я был готов к нему. Я отдал все силы, чтобы как можно лучше бороться за команду и клуб в трудном сезоне, и с нетерпением ждал, когда смогу помочь своим товарищам в новой кампании.
Сейчас я ухожу в сложной ситуации, но если мой уход поможет клубу в финансовом плане, то мне будет не так грустно.

Тем не менее это было время с невероятным опытом, взлётами и падениями — я всегда хотел играть в «Барсе», и я очень благодарен за воспоминания и опыт, который запомню на всю жизнь. Желаю вам всего наилучшего в этом сезоне и в будущем. Болельщики заслуживают того, чтобы этот большой клуб вернулся к лучшим в мире», — написал Гюндоган на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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