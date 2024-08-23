В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к экс-защитнику «Спартака» Классену

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слухи об интересе к бывшему защитнику «Спартака» Леону Классену.

«Информация об интересе «Пари НН» к Леону Классену не соответствует действительности», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Sport24 сообщал, что «Пари НН» связывался с Леоном Классеном на тему перехода. Экс-защитник «Спартака» ответил отказом. Напомним, в конце июля 24-летний Леон и «Спартак» расторгли контракт. Классен являлся футболистом красно-белых с января 2022 года. Защитник провёл за московский «Спартак» 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.