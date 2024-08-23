Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к экс-защитнику «Спартака» Классену

В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к экс-защитнику «Спартака» Классену
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на слухи об интересе к бывшему защитнику «Спартака» Леону Классену.

«Информация об интересе «Пари НН» к Леону Классену не соответствует действительности», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Sport24 сообщал, что «Пари НН» связывался с Леоном Классеном на тему перехода. Экс-защитник «Спартака» ответил отказом. Напомним, в конце июля 24-летний Леон и «Спартак» расторгли контракт. Классен являлся футболистом красно-белых с января 2022 года. Защитник провёл за московский «Спартак» 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Материалы по теме
Стала известна причина ухода защитника Классена из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android