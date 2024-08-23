Президент Медиалиги Осипов: гегемония медиафутбола в Кубке России могла продолжиться

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о вылете 2DROTS и «БроукБойз» из Кубка Росси на стадии 1/128 финала Пути регионов. Напомним, в турнире из медиаклубов остался лишь «Амкал», который вышел в 1/64 финала.

«К сожалению, у 2DROTS и «БроукБойз» не получилось. Но я впечатлён силой «Амкала». Теперь всё внимание будет сосредоточено на их поддержке.

Футбол состоит из эпизодов. Не забили с пенальти — не выиграли. Если бы игрок «Химика» ещё 30 раз так пробил по воротам «БроукБойз», не забил бы. Могли бы пройти дальше. А если говорить о 2DROTS, то лучше Сычёва пенальти в Кубке отбивает только Акинфеев. Гегемония медиафутбола в Кубке России могла продолжиться. В Кубках случаются не совсем прогнозируемые результаты», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.