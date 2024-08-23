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«Манчестер Сити» объявил о возвращении Гюндогана

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Гюндогана
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Английский «Манчестер Сити» официально объявил о возвращении 33-летнего немецкого полузащитника Илкая Гюндогана. Футболист подписал контракт до лета 2025 года. Ранее Гюндоган покинул каталонскую «Барселону» на правах свободного агента.

Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2023 года, в сезоне-2023/2024 на его счету 51 матч за сине-гранатовых во всех турнирах, пять забитых мячей и 14 результативных передач.

Ранее в своей профессиональной карьере Илкай, являющийся воспитанником «Бохума», выступал за такие команды, как «Нюрнберг» и дортмундская «Боруссия». В составе сборной Германии полузащитник стал бронзовым призёром Евро-2012. За «Манчестер Сити» Гюндоган провёл 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 38 результативных передач.

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