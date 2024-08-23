Гюндоган прокомментировал своё возвращение в «Манчестер Сити»

33-летний немецкий полузащитник Илкай Гюндоган прокомментировал своё возвращение в английский «Манчестер Сити».

«Семь лет в «Манчестер Сити» были для меня временем чистого удовлетворения, как на поле, так и вне его. Я вырос как личность и как игрок, у меня сложились особые отношения с болельщиками «Сити» и я добился потрясающего успеха. Это был исключительный период в моей жизни.

Возможность вернуться сюда значит очень много. Все знают, с каким уважением я отношусь к Пепу (Гвардиоле) — он лучший менеджер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, что для любого профессионала — именно то, чего ты хочешь. Мне не терпится снова с ним поработать.

Что я могу сказать о своих товарищах по команде в «Сити»… Они футболисты мирового класса. Я искренне рад возможности тренироваться и играть рядом с ними. Честно говоря, я не могу дождаться, когда снова надену футболку «Сити», — приводит слова Гюндогана пресс-служба клуба на официальном сайте.