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«Барселона» поблагодарила ушедшего в «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана

«Барселона» поблагодарила ушедшего в «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана
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Каталонская «Барселона» поблагодарила немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, который завершил переход в английский «Манчестер Сити».

«Барселона» и «Манчестер Сити» достигли соглашения о переходе игрока первой команды Илкая Гюндогана. Клуб публично выражает свою благодарность Гюндогану за его преданность делу и самоотверженность и желает ему всяческих успехов в будущем, как в личном, так и в профессиональном плане», — говорится в опубликованном на официальном сайте «Барселоны» сообщении.

Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2023 года, в сезоне-2023/2024 на его счету 51 матч за сине-гранатовых во всех турнирах, пять забитых мячей, а также 14 результативных передач. Ранее в своей профессиональной карьере Илкай, являющийся воспитанником «Бохума», выступал за такие команды, как «Нюрнберг» и дортмундская «Боруссия». В составе сборной Германии полузащитник стал бронзовым призёром Евро-2012. За «Манчестер Сити» Гюндоган провёл 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 38 результативных передач.

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