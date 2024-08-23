Изидор: всегда знал, что «Сандерленд» — это большой клуб. Не колебался, принимая решение

Нападающий Вильсон Изидор высказался о своём переходе в английский «Сандерленд». Ранее стало известно, что «чёрные коты» арендуют французского форварда с обязательным правом выкупа.

«Я так счастлив быть здесь и подписать контракт с «Сандерлендом». Это удивительный клуб с огромной базой болельщиков. Когда такой клуб хочет тебя видеть, это потрясающе. Я не колебался перед принятием решения. Я всегда знал, что «Сандерленд» — большой клуб, поэтому мне не терпится начать играть за команду и увидеть заполненный «Стэдиум оф Лайт». Надеюсь, смогу заставить болельщиков скандировать моё имя», — приводит слова Изидора официальный сайт «Сандерленда».

Напомним, Изидор в прошлом сезоне выступал за «Зенит» на правах аренды из «Локомотива». Между клубами был заключён договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона-2023/2024. Всего в составе сине-бело-голубых Изидор принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.