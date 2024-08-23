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Президент Медиалиги: Кубок России нужен нам не меньше, чем мы Кубку. Это здоровая синергия

Президент Медиалиги: Кубок России нужен нам не меньше, чем мы Кубку. Это здоровая синергия
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Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов считает, что медийные команды нужны Фонбет Кубку России никак не меньше, чем Кубок страны этим командам.

«Кубок нужен нам не меньше, чем мы Кубку. Это здоровая синергия. Развитие футбола нужно всем. Говорить, что кто-то кому-то больше нужен — нет. Поэтому тут не согласился бы с Егоровым.

Есть много нюансов, медиакоманда незнакомы. Это вещи, с которыми ребята встретились впервые. Теперь на опыте готовить всё будут быстрее. Если ты участвуешь, выходи и играй. Это самое правильное, что можно сказать. Находясь на территории профессиональных команд, ты должен соответствовать и не жаловаться», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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