Эдуард Мор: впервые за долгое время «Спартак» может играть с «Зенитом» с позиции силы

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Конечно, отсутствие Вендела и Глушенкова повышают шансы «Спартака» на успех. Если я правильно понимаю, помимо Глушенкова и Вендела, ещё не сыграет Педро. То есть из линии атаки по краям сразу не будет Глушенкова и Педро, которые выходят в старте. Вендел — огромная потеря. Не будет большинства игроков, которую делают погоду «Зениту».

Тот же Кассьерра в отсутствие Вендела и Глушенкова в Химках был сам не свой, сразу потерялся на поле. «Зенит» напоминает себя прошлогоднего, который тяжело создаёт моменты и дожимает. Здесь у «Спартака» хороший шанс, учитывая, что нет проблем с составом, а команда находится в хорошей форме.

У «Спартака» хороший шанс как минимум не проиграть и взять очки в Питере. Впервые за долгое время «Спартак» может играть с позиции силы в Санкт-Петербурге. Думаю, Станкович такой шанс должен не упустить и сыграть агрессивно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.