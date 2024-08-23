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«Хотите, чтобы ваш сын играл за «Реал»?» Отец Майорова раскрыл, как на него вышел клуб

«Хотите, чтобы ваш сын играл за «Реал»?» Отец Майорова раскрыл, как на него вышел клуб
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Алексей Майоров, отец 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова, подписавшего контракт с академией мадридского «Реала», рассказал, как испанский клуб вышел на него. Свои выступления Майоров начнёт в «Инфантиле B» (U13).

— Как на вас вышел «Реал» Мадрид?
– Надо обозначить, что мы не могли играть в профессиональных клубах, как «Барселона» или «Эспаньол», потому что мы белорусы, а иностранцы не могут попасть сразу в клуб категории А. Можем выступать только за маленькие команды, по типу наших «Сатурна» или «СКА-Хабаровск». Лёша получил каталонскую лицензию перед первой игрой чемпионата – против местного «Дамма». Это один из лидеров лиги, но мы выиграли 3:2, а Лёша забил дважды. После матча ко мне подошёл человек со словами: «Хотите, чтобы ваш сын играл за мадридский «Реал»?» Ну а какой родитель не хочет! Он дал мне два значка клуба – для сына. А уже после мне позвонил спортивный директор «Серданьолы», сказал, что им звонили из «Реала» и проявили очень сильный интерес к Алексею. С этого всё и началось, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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