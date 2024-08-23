Хавбек «Челси» Кайседо: победа над «Серветтом» очень важна для нас

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо подвёл итоги игры раунда плей-офф Лиги конференций со швейцарским «Серветтом».

«Мы были в порядке, играли хорошо и выиграли, а это самое важное. Также было важно уйти с поля без пропущенных мячей, мы вообще не хотим пропускать. Тем более, что когда вы играете на «ноль», вы набираетесь уверенности в собственных силах», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Челси» и «Серветтом» состоялся накануне, 22 августа. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч закончился победой «синих» со счётом 2:0. На 50-й минуте счёт во встрече открыл атакующий полузащитник хозяев Кристофер Нкунку, реализовавший 11-метровый удар. На 76-й минуте нападающий Нони Мадуэке укрепил преимущество «Челси». Его ассистентом выступил полузащитник Энцо Фернандес. Ответная игра между «Челси» и «Серветтом» состоится 29 августа. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Женев» в Швейцарии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.