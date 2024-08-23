«Не было такого: «Вау, не ожидал». 12-летний Майоров — об эмоциях от перехода в «Реал»

12-летний белорусский футболист Алексей Майоров, подписавший контракт с академией мадридского «Реала», поделился эмоциями от перехода в стан «сливочных».

— Какие были эмоции, когда узнал, что окажешься в «Реале»?

— Я к этому шёл и готовился. Так что это нормально – я пришёл к промежуточной цели. Не было такого: «Вау, такого я не ожидал». Нет, я работал. И когда мне позвонили из «Реала» – я знал, что уйду туда.

— Чувствуешь дополнительную ответственность, когда к тебе столько внимания?

— Конечно! Папа говорит, что за меня болеют все родственники, Беларусь и не только. Хочу их не подвести.

— Как прошёл первый день?

— На самом деле вполне обычно. Была тренировка, потом матч. Я забил, отдал две голевые. Там ребята на голову сильнее, чем до этого.

— Чем принципиально в Испании отличается подход к футболу?

— Тут больше передач, тики-така. В Германии же было больше выноса, центральные нападающие массивные боролись за мяч. Тут же стараются выходить из обороны, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.