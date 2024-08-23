Экс-игрок «Зенита» Плетнёв: Круговой — самый успешный воспитанник клуба за последнее время

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнёв рассказал, кого считает самым талантливым воспитанником сине-бело-голубых за последнее время.

— Кто самый успешный воспитанник «Зенита» в новой истории на вашей памяти?

— Даня Круговой. Я очень рад за него, что у него получилось вернуться в «Зенит», потому что это сильный футболист. При том, что сейчас в команде невероятно большая конкуренция, но Даня там выглядел хорошо. «Зенит» – его родной дом и город, у него там вся семья, он прошёл всю академию.

— А у кого самая печальная судьба?

— Наверное, об этом неуместно говорить. Всякое бывает в жизни. Мы все спортсмены, должны понимать, что надо быть готовыми ко всему, — сказал Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.