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Экс-игрок «Зенита» Плетнёв: Круговой — самый успешный воспитанник клуба за последнее время

Экс-игрок «Зенита» Плетнёв: Круговой — самый успешный воспитанник клуба за последнее время
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнёв рассказал, кого считает самым талантливым воспитанником сине-бело-голубых за последнее время.

— Кто самый успешный воспитанник «Зенита» в новой истории на вашей памяти?
— Даня Круговой. Я очень рад за него, что у него получилось вернуться в «Зенит», потому что это сильный футболист. При том, что сейчас в команде невероятно большая конкуренция, но Даня там выглядел хорошо. «Зенит» – его родной дом и город, у него там вся семья, он прошёл всю академию.

— А у кого самая печальная судьба?
— Наверное, об этом неуместно говорить. Всякое бывает в жизни. Мы все спортсмены, должны понимать, что надо быть готовыми ко всему, — сказал Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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