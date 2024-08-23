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«Сити», «ПСЖ», «Барселона». Отец новичка академии «Реала» Майорова — о предложениях сыну

«Сити», «ПСЖ», «Барселона». Отец новичка академии «Реала» Майорова — о предложениях сыну
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Алексей Майоров, отец 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова, подписавшего контракт с академией мадридского «Реала», рассказал, какие клубы также делали предложения его сыну.

— Какие были первые эмоции, когда к вам обратились из «Реала»?
— Не казалось, что это какой-то сон. До этого «Барса» давала понять: делайте документы – и идите к нам. Вообще, у нас было много предложений: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Монако». Уже не говорю про испанские клубы, как «Бетис», «Валенсия» или «Севилья». Мы их даже не рассматривали, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Свои выступления в академии «сливочных» 12-летний Майоров начнёт в команде «Инфантиле B» (U13).

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