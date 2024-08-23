«Есть ли гордость? Немножко». Экс-тренер академии «Спартака» — о Майорове в «Реале»

Экс-тренер академии «Спартака» Александр Гришин, тренировавший 12-летнего игрока академии «Реала» Алексея Майорова, высказался о переходе молодого футболиста в испанский клуб.

— Сильно удивились, узнав, что Майоров подписал контракт с академией «Реала»?

— Я уже позавчера об этом знал – и очень обрадовался. У мальчика большой талант. Я с ним работал не так много, но и этого хватило понять – у Лёши большое будущее. У него очень хороший дриблинг, видение поля. Вообще спокойно может заиграть в Европе – всё для этого есть.

— Есть ли гордость от этого?

— Немножко (улыбается). Я всё-таки работал с ним не очень длительный период, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.