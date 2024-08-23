Дмитрий Плетнёв: во всех шести победных сезонах в «Зените» были свои воспитанники

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнёв высказался о воспитанниках сине-бело-голубых, которые выступают в составе основной команды. По его мнению, «Зенит» способен быть чемпионом.

— «Зенит» способен стать чемпионом, хотя бы с тремя воспитанниками в стартовом составе?

— Во всех шести победных сезонах в команде были воспитанники. Мне трудно об этом говорить, есть руководство и тренерский штаб. Они просто стараются выжимать максимум из любого матча. Если у них есть такая возможность, значит, они это делают. В «Зените» есть пара воспитанников, которые прекрасно смотрятся. Думаю, в этой среде они хорошо развиваются, — сказал Андрей Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.