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12-летний новичок «Реала» Майоров: первая цель — войти в основную команду

12-летний новичок «Реала» Майоров: первая цель — войти в основную команду
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12-летний белорусский футболист Алексей Майоров, подписавший контракт с академией мадридского «Реала», назвал имя своего примера в футбола, а также рассказал о своей дальнейшей цели.

— Кто для тебя пример в футболе?
— Месси, если говорить по игре, а Роналду — по работоспособности.

— Какая у тебя цель дальше?
— Их много, но первая — войти в основную команду «Реала», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Майоров играл в составе каталанской «Серданьолы», где в 22 встречах забил 59 голов. По сведениям СМИ, к нападающему также был интерес со стороны «Барселоны» и ещё ряда клубов из Испании. В Мадриде заплатили за трансфер € 120 тыс. — это рекордная сумма для такого возраста.

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