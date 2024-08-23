Тренер «Сандерленда» заявил, что мог поработать с Изидором в «Лорьяне» в прошлом сезоне

Главный тренер «Сандерленда» Режис Ле Брис рассказал, что мог пересечься с нападающим Вильсоном Изидором во французском «Лорьяне» в прошлом сезоне. Ле Брис возглавил «чёрных котов» этим летом, ранее два года он трудился как раз в «Лорьяне».

«Вильсон — универсальный нападающий, способный играть на разных позициях в атаке. Нам будут полезны его качества. Я родом из того же региона Франции, что и он, поэтому мы знаем друг друга, хотя я раньше его не тренировал. У меня была возможность поработать с ним в прошлом сезоне в «Лорьяне», но не сложилось, так что я рад, что мы встретились в «Сандерленде». Изидор дополнит нашу команду», — приводит слова Ле Бриса официальный сайт «Сандерленда».

Напомним, Изидор в прошлом сезоне выступал за «Зенит» на правах аренды из «Локомотива». Между клубами был заключён договор о платной аренде с обязательным выкупом, который был активирован по итогам сезона-2023/2024. Всего в составе сине-бело-голубых Изидор принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола.