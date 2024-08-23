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«Бока Хуниорс» впервые за 18 лет сыграет на клубном чемпионате мира

«Бока Хуниорс» впервые за 18 лет сыграет на клубном чемпионате мира
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Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» квалифицировался на клубный чемпионат мира, который состоится в Соединённых Штатах Америки летом 2025 года. Последний раз на КЧМ клуб из Буэнос-Айреса участвовал в далёком 2007 году.

О попадании на предстоящий клубный мундиаль стало известно минувшей ночью, после вылета уругвайского «Насьоналя Монтевидео», аргентинских «Сан-Лоренсо де Альмагро» и «Тальерес» в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Клуб «Бока Хуниорс» стал 30-м участником клубного чемпионата мира 2025 года. Оставшиеся две путёвки будут распределены между победителем нынешнего Кубка Либертадорес и командой из страны-хозяйки турнира.

Напомним, следующий клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года в обновлённом формате. Впервые за победу в турнире будут бороться 32 команды.

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