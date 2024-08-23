Анчелотти отреагировал на скандальное сообщение Родриго о ситуации в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о скандальной публикации футболиста мадридцев Родриго в соцсетях. Ранее бразилец в своём WhatsApp выложил пост, в котором продемонстрировал недовольство тем, выпал из обоймы звёздного трио мадридцев.

«Я говорил с Родриго на этой неделе и спросил его об этой ситуации. Он заверил меня, что это сообщение было отправлено не им. Родриго счастлив в Мадриде. Он делает свою работу очень хорошо. С ним нет никаких проблем», — приводит слова Карло Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, спустя некоторое время после публикации 23-летний футболист удалил пост, но в The Athletic подтвердили, что это сообщение действительно существовало.