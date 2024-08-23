Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ширко поделился мыслями об игре «Спартака» под руководством Станковича

Ширко поделился мыслями об игре «Спартака» под руководством Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко поделился мыслями об игре красно-белых под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«В этом году «Спартак» сильнее, чем в прошлом? Я бы не стал пока делать такие выводы, потому что надо сыграть с принципиальными соперниками и понять силу команды Станковича. Два месяца — это мало для тренера, чтобы построить новую команду. Пока контроль мяча в большинстве матчей меня радует.

При Станковиче у «Спартака» в семи матчах четыре крупные победы? Вы же видели, что с «Ахматом» команда не смогла ничего сделать. Как я сказал, когда соперник сопротивляется и красно-белые долго не могут забить, они до конца матча не могут распечатать ворота оппонента. Когда быстро забивают — игра складывается. Поэтому надо уметь играть и против тактики «автобуса», и против клубов, которые исповедуют открытый футбол», — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды. С сентября 2023-го по май 2024-го Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.

Материалы по теме
Экс-форвард «Спартака» Ширко высказался об атаке красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android