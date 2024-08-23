Константин Головской: «Спартак» может остановить «Зенит», если не будет играть Вендел

Бывший футболист московского «Спартака» Константин Головской поделился ожиданиям от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом».

«Если Вендел не будет играть, «Спартак» может остановить «Зенит». Считаю, что Вендел это 50% команды, это сильнейший футболист в РПЛ, без него «Зенит» совсем другой. Все шансы у «Спартака» есть. Тот «Спартак», который я вижу, пытающийся играть в атакующий футбол, мне нравится. Положительный результат вполне возможен. Отсутствие Глушенкова тоже плюс», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.