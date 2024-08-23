Андрей Мостовой: когда футболисты говорят, что тратят 150 тысяч в месяц — мне смешно

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой порассуждал о тратах футболистов.

«Смотрел видео, где наших футболистов спрашивают, сколько они тратят денег в месяц. Они называют цифру в 150 тысяч рублей. Мне становится смешно. Сразу хочется лично попросить их показать банковское приложение, где отображена эта информация. Ну это же бред, я считаю. Тем более спрашивали у ребят из Москвы. Я не верю в это», — сказал Мостовой в интервью на YouTube-канале «Свободный Стиль».

26-летний игрок «Зенита» в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах за клуб, забив один гол в матче Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». По оценке портала Transfermarkt трансферная стоимость Андрея Мостового оценивается в € 3,5 млн.