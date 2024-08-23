Газизов: по Эгашу были предложения, но он остаётся с нами

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб получал несколько предложений по полузащитнику Эгашу Касинтуре.

«Эгаш — яркий игрок для нашего чемпионата, и к нему всегда будет интерес. Этим летом у нас были предложения по Эгашу, но мы даже не стали их рассматривать. Эгаш остаётся», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

26-летний Касинтура в текущем сезоне сыграл семь матчей за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. «Динамо» Махачкала по итогам пяти туров РПЛ занимает 11-е место, набрав пять очков.