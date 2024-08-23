Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монпелье. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов: по Эгашу были предложения, но он остаётся с нами

Газизов: по Эгашу были предложения, но он остаётся с нами
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб получал несколько предложений по полузащитнику Эгашу Касинтуре.

«Эгаш — яркий игрок для нашего чемпионата, и к нему всегда будет интерес. Этим летом у нас были предложения по Эгашу, но мы даже не стали их рассматривать. Эгаш остаётся», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

26-летний Касинтура в текущем сезоне сыграл семь матчей за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. «Динамо» Махачкала по итогам пяти туров РПЛ занимает 11-е место, набрав пять очков.

Материалы по теме
Газизов: хочу увидеть в «Динамо» того Агаларова, который был лучшим бомбардиром РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android