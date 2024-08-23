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Экс-хавбек «Зенита» Плетнёв: Кузяев — потрясающий парень, он достоин играть во Франции

Экс-хавбек «Зенита» Плетнёв: Кузяев — потрясающий парень, он достоин играть во Франции
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнёв высказался о экс-футболисте сине-бело-голубых Далере Кузяеве, который ныне выступает в чемпионате Франции за «Гавр». По словам Плетнёва, переезд Кузяева во Францию — правильный шаг.

— Далер производит впечатление очень приятного человека. Так и есть?
— Да, он потрясающий парень, очень отзывчивый — всегда готов помочь. Скромный и очень добрый человек.

— Как вам его переезд в чемпионат Франции?
— Далер — настоящий спортсмен. В России он выиграл очень много трофеев и сделал правильный шаг — попробовать свои силы в Европе. Я за него только рад. Считаю, что Далер достоин этого, — сказал Андрей Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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