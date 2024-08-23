Бывший тренер Майорова в «Спартаке» объяснил, почему не удивился переходу игрока в «Реал»

Экс-тренер академии «Спартака» Александр Гришин, тренировавший 12-летнего игрока академии «Реала» Алексея Майорова, объяснил, почему не удивился переходу игрока в испанский клуб.

— Кажется, что Майоров – уникум, какие рождаются раз в 100 лет.

— Это звучит громко, но, скорее всего, да – так и есть. Честно, когда я работал с таким возрастом, я не видел настолько… Знаете, есть очень много хороших, талантливых ребят. Но как выделялся Лёша! Так что я вообще не удивился, узнав о «Реале». Всё при нём: спокойно способен заиграть там в академии. И думаю, будет выделяться и в «Реале».

Ранее Майоров играл в составе каталанской «Серданьолы», где в 22 встречах забил 59 голов. По сведениям СМИ, к нападающему также был интерес со стороны «Барселоны» и ещё ряда клубов из Испании. В Мадриде заплатили за трансфер € 120 тыс. — это рекордная сумма для такого возраста, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.