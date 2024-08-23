«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо. Новые соглашения сине-бело-голубых с полузащитниками рассчитаны до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновлёнными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Интересно, что «Зенит» объявил о продлении контракта со своими лидерами перед матчем со «Спартаком». В 6-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут красно-белых в Санкт‑Петербурге. Встреча пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.