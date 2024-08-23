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«Ахмат» продлил контракт с защитником Мирославом Богосавацем

«Ахмат» продлил контракт с защитником Мирославом Богосавацем
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Футбольный клуб «Ахмат» объявил о продлении контракта с сербским защитником Мирославом Богосавацем. Футболист подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027.

«Сербский защитник Мирослав Богосавац будет защищать цвета грозненского клуба до конца сезона-2026/2027. Действующий контракт рассчитан до конца текущего чемпионата, а сегодня стороны продлили его ещё на два года. Мирослав Богосавац провёл за «Ахмат» 136 матчей, в которых отдал 14 голевых передач», — гласит сообщение пресс-службы «Ахмата», опубликованное в телеграм-канале.

Богосавац в прошлом сезоне сыграл 32 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

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