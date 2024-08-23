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Отец Майорова: в «Реале» сказали, что видят в сыне игрока первой команды

Отец Майорова: в «Реале» сказали, что видят в сыне игрока первой команды
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Алексей Майоров, отец 12-летнего белорусского футболиста Алексея Майорова, подписавшего контракт с академией мадридского «Реала», рассказал о переговорах с испанским клубом.

– У вас были какие-то вопросы к «Реалу»?
– Первый, который я задал их людям: берут ли моего ребёнка как проект на будущее или просто хотят, чтобы он был в академии. Сказали, берут его как проект — видят в нём игрока первой команды.

— Насколько быстро решили все вопросы для перехода?
— Максимально быстро, как могли. «Реал» всё подписал, а французские, немецкие и испанские специалисты дали понять, что такого уровня по 12-му году нет – Лёша лучший в мире. Да и бразильские специалисты тоже это говорили. Топ-пять агентств Transfermarkt. проявляют огромный интерес к Лёше.

— Какие впечатление от первого тренировочного дня?
— Мне сказали, что Алексей сильнее этой команды на две головы, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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