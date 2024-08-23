Экс-игрок «Зенита» Плетнёв: Манчини — очень хороший тренер, а пятое место — такое бывает

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнёв высказался о бывшем тренере сине-бело-голубых Роберто Манчини.

— Что вы можете сказать про Манчини?

— Очень хороший специалист. Видно, что поработал с невероятной величиной — футболисты, клубы. К нему относился с большим уважением, потому что он большой тренер. Он был статным, пытался досконально разобрать каждый момент и проводил очень много аналитической работы.

— Манчини обвиняли в непрофессионализме. Он уезжал на переговоры со сборной Италии, оставляя «Зенит» на второй план. Вы замечали это?

— Мне было не так много лет. Я просто приходил и тренировался. Может быть, ребята постарше понимали, что да как, но я просто делал свою работу и ехал домой.

— «Зенит» в том сезоне закончил пятым. Поняли причины?

— Такое бывает. Может быть, надо было побольше времени привыкнуть друг к другу. Не каждый сезон можно выиграть. Понятно, что у «Зенита» большие задачи — победы во всех матчах, только первые места, но, повторюсь, такое бывает, — сказал Плетнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.