Григорьянц: пришлось вызвать ЧОП, чтобы вывести Андреева после матча с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что ситуация со спортивным директором «Оренбурга» Дмитрием Андреевым, который в нецензурной форме высказался о работе судейской бригады Владислава Безбородова на выездном матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3), будет рассматриваться в комитете по этике, а также сообщил, что на резервного арбитра было оказано физическое воздействие.

«Вопрос Андреева не рассматривается КДК, он будет рассматриваться в комитете по этике.

На резервного судью матча «Ростов» — «Оренбург» было оказано физическое воздействие со стороны спортивного директор «Оренбурга» Андреева. За необеспечение безопасности официального лица матча «Ростов» оштрафован на 350 тысяч рублей.

Судьи не могли выйти семь-восемь минут после матча. Пришлось вызвать ЧОП, чтобы вывести Андреева», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.