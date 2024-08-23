Экс-игрок «Зенита» Лепёхин: уход Изидора не связан с освобождением места для Соболева

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался об уходе французского нападающего сине-бело-голубых Вильсона Изидора в аренду в «Сандерленд», а также поделился мыслями о возможном переходе в команду из Санкт-Петербурга форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Уход Изидора освобождает место для Соболева? Не знаю, для кого освобождается место. Так сложилось, что Изидор стал востребованным. И в «Зените» сочли нужным отправить его в аренду. Если бы к нему не было интереса, думаю, он так бы и остался в «Зените». Тут нет связи с тем, что кому-то освобождается место.

Мнение по возможному переходу Соболева в «Зенит»? Вы знаете, не забиваю себе голову переходами и трансферами. Меня это не касается. Я оценки даю уже после того, как игроки приходят в команду. По Изидору оценку дал сам «Зенит», отправив его в аренду. Даже голову ломать не надо. Так же и по Соболеву. Если он перейдёт в «Зенит», будет забивать по 15 голов за сезон — хорошо, молодец. Не будет — то будет другая оценка», — приводит слова Лепёхина «Спорт день за днём».

Сегодня, 23 августа, «Зенит» объявил об уходе Изидора в «Сандерленд». Ранее стало известно, что «чёрные коты» арендуют французского форварда с обязательным правом выкупа.

Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.