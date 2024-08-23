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В РФС объяснили, почему не дисквалифицировали Клаудиньо перед матчем со «Спартаком»

В РФС объяснили, почему не дисквалифицировали Клаудиньо перед матчем со «Спартаком»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему КДК не стал дисквалифицировать игрока «Зенита» Клаудиньо за ненормативную лексику после матча с «Химками». Напомним, в ближайшем матче «Зенит» сыграет со «Спартаком».

«Клаудиньо употреблял ненормативную лексику, уходя с поля. В заседании приняли участие Клаудиньо и резервный судья Абросимов. Рапорт Абросимова: «Клаудиньо спросил у меня, почему добавлено всего пять минут. Одновременно со словами Клаудиньо звучали объявления диктора, я не слышал, что говорил потом Клаудиньо, и в свой адрес не принимал».

«Зенит» не отрицал ненормативную лексику, но она не была сказана в адрес официального лица матча. КДК переквалифицировал дело на ненормативную лексику в адрес иных лиц. Наказание за использование ненормативной лексики со стороны Клаудиньо — 250 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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