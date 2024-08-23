Член совета директоров «Динамо» Степашин: в этом году поборемся за титул, почему нет

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин полагает, что бело-голубые смогут побороться за чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

«Всё возможно, это же спорт. С «Зенитом» вничью должны были сыграть последние матчи, которые были в Петербурге. Если бы Тюкавин Костя схватил мяч, мы сыграли бы вничью. Хотя, конечно, по составу и финансовым ресурсам «Зенит» превосходит сегодня все команды, что на самом деле, на мой взгляд, тоже не очень правильно. В прошлом году не хватило одного — решительности. В этом году поборемся, почему бы и нет. У нас молодая команда, у нас неплохие иностранцы, лишних нет», — приводит слова Степашина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (13). В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.